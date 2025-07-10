США возобновили некоторые поставки вооружений Украине — СМИ

Соединенные Штаты возобновили поставку Украине артиллерийских снарядов и мобильных реактивных ракет после того, как администрация Трампа остановила поставки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников издания, приостановка некоторых поставок оружия на прошлой неделе, вероятно, связана с опасениями, что военные арсеналы США могут быть слишком малы.

Однако сейчас США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS спустя несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа приостановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.

Собеседники агентства не уточнили, сколько именно оружия посылается и уже завершена отгрузка.

Также неизвестно почему почему последние партии содержали только снаряды и артиллерийские ракеты, и принято ли решение о возобновлении поставок другого вооружения.

Приостановка поставок

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон решил приостановить поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину (обещанных еще при каденции Джо Байдена) из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы. Как отмечается, решение было принято после ревизии запасов.

Боеприпасы и другие виды вооружений могут оставаться заблокированными до завершения ревизии. Если будет установлено, что этих ресурсов не хватает или они нужны для других регионов мира, блокировка может продолжаться дольше.

В Государственном департаменте США заявили, что не останавливали поставки оружия Украине. Пентагон продолжает предлагать президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине для завершения войны, но пересматривает оборонные приоритеты.

Также журналисты спросили Трампа, планирует ли он предоставить Украине больше оружия. Он ответил утвердительно.

"Мы пришлем еще оружие. Мы должны это сделать, они должны иметь возможность защищаться. Сейчас они испытывают очень сильные удары. Мы должны прислать больше оружия, прежде всего оборонительного, но они испытывают очень, очень сильные удары", – сказал президент США.