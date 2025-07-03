В Госдепе США и Пентагоне прокомментировали приостановку поставок оружия Украине: что говорят

В Государственном департаменте США заявили, что не останавливали поставки оружия Украине. Пентагон продолжает предлагать президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине для завершения войны, но пересматривает оборонные приоритеты.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказала во время брифинга пресс-секретарь Государственного департамента Темми Брюс.

Заявление Госдепа США

В Государственном департаменте США отрицали предположение, что Украина узнала о приостановке поставок вооружения из СМИ.

По словам Брюс, некоторые и могли узнать о приостановлении поставок вооружения из новостей, однако украинские власти об этом решении проинформировали лично.

Она подчеркнула, что США не останавливали поставки оружия Украине.

"Мы не остановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось, как вы слышали от Министерства обороны. Существует много других мощных вариантов и усилий по ситуации в Украине с оружием", — подчеркнула Брюс.

Она добавила, что президент США также "подтвердил свою неизменную приверженность" обязательствам по поставкам ракет для Patriot.

"Это нет – я подчеркну это – это не прекращение нами помощи Украине или поставки оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что еще возникнет в будущем", — отметила пресс-секретарь Госдепа.

Она подчеркнула, что Вашингтон оставался самым большим поклонником Украины в "эмоциональном, военном, финансовом плане", но пояснила, что США должны сосредоточиться на "глобальном фронте".

Что говорят в Пентагоне?

Президенту Трампу предоставляют рекомендации по вариантам военной поддержки Украины, однако они должны соответствовать оборонным приоритетам США и программе "Америка прежде всего", заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, сейчас идет "обзор возможностей" для согласования помощи Украине.

"Мы не будем предоставлять никаких обновлений относительно конкретных объемов или типов боеприпасов, которые предоставляются Украине, а также сроков, связанных с этими передачами", — добавил спикер.

Приостановка вооружения

СМИ сообщили, что Пентагон решил приостановить поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину (обещанных еще при каденции Джо Байдена) из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы. Как отмечается, решение было принято после ревизии запасов.

Боеприпасы и другие виды вооружений могут оставаться заблокированными до завершения ревизии. Если будет установлено, что этих ресурсов не хватает или они нужны для других регионов мира, блокировка может продолжаться дольше.

В Министерстве обороны заявили, что Украина уточняет информацию о возможных задержках в поставке оборонной помощи из США. Официальных сообщений об изменении графиков не поступало. Ведомство проводит переговоры с американскими партнерами по выяснению деталей.

О помощи США

Администрация Трампа до сих пор не дала четкого ответа, планирует ли она продолжать оказывать существенную военную помощь Киеву в противостоянии полномасштабному вторжению России.

Трамп неоднократно заявлял, что вопрос о дальнейшей военной помощи Украина будет рассмотрена после мирных переговоров.

В 2026 году Соединенные Штаты планируют уменьшить объем финансирования на закупку вооружения для Украины, мотивируя это тем, что Белый дом действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

Напомним, последний пакет пособия на 500 млн долларов Соединенные Штаты объявили 9 января. Он включал снаряды для ПВО, другую амуницию, оборудование для поддержки украинских истребителей F-16.