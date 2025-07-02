Помощь партнеров: Украина получит от Латвии 42 бронетранспортера Patria

Украина получит от Латвии 42 боевых машин для усиления наших Сил обороны. Соответствующее решение накануне приняло латвийское правительство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.

"Первые бронетранспортеры Patria 6x6, изготовленные в Латвии, уже в скором времени поступят в подразделения Сил обороны. Это современная техника, значительно усилившая мобильность и эффективность украинской армии на поле боя", — сообщили в оборонном ведомстве.

Важно, что Латвия планирует направить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в этом году и следующем. Это пример стратегической поддержки и подлинной солидарности, обеспечивающей долгосрочное усиление нашей обороноспособности.

О бронетраспортере Patria

Patria 6x6 – это шестиколесный бронетранспортер, предназначенный в первую очередь для транспортировки войск, но также может быть адаптирован для других задач с добавлением таких функций как: системы плавания, лебедки, усиленной брони и различных систем оружия. В настоящее время эти боевые машины находятся на вооружении Сухопутных войск Финляндии, Латвии и Швеции. Среди будущих операторов – Великобритания и Германия.

Напомним, в прошлом году Латвия передала Украине боевые разведывательные бронированные машины CVR ( T ), закупленные в Великобритании. Из соображений оперативной безопасности Минобороны не разглашало конкретное количество этих машин.