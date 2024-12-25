Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,99

-0,00

EUR

43,63

--0,01

Наличный курс:

USD

42,20

42,15

EUR

44,19

44,00

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Латвия передала Украине более 600 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

авто, автомобиль
Латвия отправила в Украину 612 авто, конфискованных у нетрезвых водителей

С начала действия изменений в Закон о поддержке гражданского населения Украины Латвия передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей автомобилей на общую сумму 2,25 млн евро.

Об этом сообщает Служба государственных доходов (VID), сообщает Delfi.

Напомним, 16 февраля 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющих бесплатно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством. Теперь этот закон предусматривает возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

С момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей. По данным VID, Украине было передано в общей сложности 612 автомобилей, предварительной стоимостью 2,25 млн евро.

В частности, в 2023 году Латвия отправила в Украину более 270 таких автомобилей на общую сумму почти в миллион евро.

Отметим, что передача конфискованных транспортных средств Украине является одним из способов латвийской помощи Киеву в борьбе с российской агрессией.

Автор:
Ольга Колесниченко