Латвия передала Украине более 600 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

С начала действия изменений в Закон о поддержке гражданского населения Украины Латвия передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей автомобилей на общую сумму 2,25 млн евро.

Об этом сообщает Служба государственных доходов (VID), сообщает Delfi.

Напомним, 16 февраля 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющих бесплатно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством. Теперь этот закон предусматривает возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

С момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей. По данным VID, Украине было передано в общей сложности 612 автомобилей, предварительной стоимостью 2,25 млн евро.

В частности, в 2023 году Латвия отправила в Украину более 270 таких автомобилей на общую сумму почти в миллион евро.

Отметим, что передача конфискованных транспортных средств Украине является одним из способов латвийской помощи Киеву в борьбе с российской агрессией.