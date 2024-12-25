Латвія передала Україні понад 600 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв

З початку дії змін до Закону про підтримку цивільного населення України Латвія передала Україні 612 конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів на загальну суму 2,25 млн євро.

Про це повідомляє Служба державних доходів (VID), передає Delfi.

Нагадаємо, 16 лютого 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою. Тепер цей закон передбачає можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

З моменту набрання чинності вищезгаданими змінами до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів. За даними VID, Україні було передано загалом 612 автомобілів, попередньою вартістю 2,25 млн євро.

Зокрема, у 2023 році Латвія відправила в Україну понад 270 таких автомобілів на загальну суму майже у мільйон євро.

Зазначимо, що передача конфіскованих транспортних засобів Україні є одним із способів латвійської допомоги Києву у боротьбі з російською агресією.