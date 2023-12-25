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Латвія передала Україні конфіскованих у п'яних водіїв авто майже на мільйон євро
Станом на середину грудня Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже у мільйон євро.
Про це повідомляє Delfi.
Зазначається, що ці автомобілі до України доставляє Twitter-конвой під керівництвом Рейнісу Позняка.
За даними Служби державних доходів, цього року Україні за допомогою Twitter-конвою було передано 271 автомобіль із Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Наразі до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.
Twitter-конвой Рейніса Позняка розпочав роботу у лютому 2022 року. За час існування проекту в Україну з Латвії було відправлено понад 1100 різних автомобілів загальною вартістю близько 2 мільйонів євро.
У Латвії конфісковані за п'яне водіння авто передаватимуть Україні
16 лютого цього року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.
Таким чином було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
Оскільки вищезазначені зміни у законі набули чинності, уряд цього року ухвалив кілька рішень щодо передачі в Україну конфіскованих автомобілів.
Першу партію конфіскованих автомобілів від Латвії Україна отримала у березні. Тоді транспорт мали передати армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.