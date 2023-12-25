Латвия передала Украине конфискованных у пьяных водителей авто почти на миллион евро

По состоянию на середину декабря Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в миллион евро.

Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что эти автомобили в Украину доставляет Twitter-конвой под руководством Рейниса Позняка.

По данным Службы государственных доходов, в этом году Украине с помощью Twitter-конвоя был передан 271 автомобиль из Латвии на общую предварительную сумму 903 453 евро.

К рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Twitter-конвой Рейниса Позняка начал работу в феврале 2022 года. За время существования проекта в Украину из Латвии было отправлено более 1100 разных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро.

В Латвии конфискованные за пьяное вождение авто будут передавать Украине

16 февраля этого года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющих безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством.

Таким образом была найдена возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку вышеперечисленные изменения в законе вступили в силу, правительство в этом году приняло несколько решений по передаче в Украину конфискованных автомобилей.

Первую партию конфискованных автомобилей от Латвии Украина получила в марте. Тогда авто передали армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянской Рады.