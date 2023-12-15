Литва оголосила про передачу нової партії озброєння для України

Українській армії доставили нову партію військової допомоги від Литви. Про це 15 грудня повідомила пресслужба литовського Міністерства оборони.

Ідеться про кілька мільйонів патронів та кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. Також було надано близько тисячі розкладних ліжок.

У відомстві зауважили, що крім передачі військової техніки та спорядження, Литва активно тренує українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українців, готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.

При цьому Вільнюс уже розробив довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки для України передбачена військова допомога на 200 млн євро.

Допомога від Литви

Литва, як і низка інших країн, підтримують Україну в протидії російській агресії.

Зокрема, в листопаді було оголошено про передачу генераторів електроенергії та польових сухпайків. Також того місяця Збройним силам України було доставлено 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове обладнання.

Крім надання озброєння, Литва займається ремонтом техніки, пошкодженої на війні. Сьогодні, 15 грудня, Міноборони країни поінформувало, що невдовзі в Україну повернуть перші полагоджені танки Leopard 2.