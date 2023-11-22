Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги

22 листопада Литва передала до України черговий пакет військової допомоги для ЗСУ.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви під час проведення 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Згідно з повідомленням, Збройним силам України було доставлено 3 мільйони одиниць набоїв калібру 7,62×51 мм, які представляють собою гвинтівково-кулеметні боєприпаси країн НАТО.

🇺🇦One more new package of military support from Lithuania has reached Ukraine today



🇱🇹@LTU_Army delivered 3 million units of 7.62×51 mm ammunition, remote detonation systems & winter equipment to the Ukrainian Armed Forces



Our commitment to assist Ukraine remains unbreakable pic.twitter.com/IkA508EMFL — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) November 22, 2023

Також ЗСУ отримали системи дистанційного підриву та зимового обладнання.

"Наше зобов’язання допомагати Україні залишається непорушним", - йдеться в повідомленні.

Допомога від Литви

Нагадаємо, 8 вересня Литва оголосила, що в рамках надання військової підтримки Україні передала ще 1,5 мільйона набоїв.

Як зазначають у відомстві, раніше Литва вже передала Україні гелікоптери Мі-8, шведські зенітні гармати L70 із боєприпасами, бронетранспортери М113, а також боєприпаси до гранатометів та мільйони набоїв.

Раніше Литва передала українській армії пускові установки середньої дальності для ППО NASAMS. Перед передачею пускових установок українські бійці встигли пройти комплексну підготовку в Норвегії, зокрема курси водіїв та ремонтників.

Також Литва постійно проводить навчання українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українців, організовує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України, нагадують у відомстві.

Окрім цього, у Литві вирішили перераховувати до фонду розвитку співробітництва штрафи, накладені за недотримання міжнародних і національних санкцій. Дані кошти будуть використані для відновлення України.