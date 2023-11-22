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Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги
22 листопада Литва передала до України черговий пакет військової допомоги для ЗСУ.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви під час проведення 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".
Згідно з повідомленням, Збройним силам України було доставлено 3 мільйони одиниць набоїв калібру 7,62×51 мм, які представляють собою гвинтівково-кулеметні боєприпаси країн НАТО.
Також ЗСУ отримали системи дистанційного підриву та зимового обладнання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Наше зобов’язання допомагати Україні залишається непорушним", - йдеться в повідомленні.
Допомога від Литви
Нагадаємо, 8 вересня Литва оголосила, що в рамках надання військової підтримки Україні передала ще 1,5 мільйона набоїв.
Як зазначають у відомстві, раніше Литва вже передала Україні гелікоптери Мі-8, шведські зенітні гармати L70 із боєприпасами, бронетранспортери М113, а також боєприпаси до гранатометів та мільйони набоїв.
Раніше Литва передала українській армії пускові установки середньої дальності для ППО NASAMS. Перед передачею пускових установок українські бійці встигли пройти комплексну підготовку в Норвегії, зокрема курси водіїв та ремонтників.
Також Литва постійно проводить навчання українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українців, організовує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України, нагадують у відомстві.
Окрім цього, у Литві вирішили перераховувати до фонду розвитку співробітництва штрафи, накладені за недотримання міжнародних і національних санкцій. Дані кошти будуть використані для відновлення України.