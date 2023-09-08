Литва передала Україні 1,5 мільйона набоїв

Литва оголосила, що в рамках надання військової підтримки Україні передала останній 8 вересня 1,5 мільйона набоїв. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони балтійської країни.

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Як зазначають у відомстві, раніше Литва вже передала Україні гелікоптери Мі-8, шведські зенітні гармати L70 із боєприпасами, бронетранспортери М113, а також боєприпаси до гранатометів та мільйони набоїв.

"В Україну найближчим часом буде перекинуто системи запуску ракет NASAMS, засоби боротьби з дронами, логістична техніка та інша допомога", - йдеться також у повідомленні.

Окрім передачі військової техніки та техніки, Литва постійно активно навчає українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українців, організовує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України, нагадують у відомстві.

Обсяг литовської військової допомоги Україні з початку російського вторгнення вже досяг 500 мільйонів євро, а всієї допомоги – понад 1 мільярд євро, або понад 1,2% ВВП Литви. У 2024-2026 роках заплановано надання Україні військової допомоги ще на 200 мільйонів євро.

Зазначимо також, що 28 червня уряд Литви прийняв тимчасову заборону на транзитні перевезення територією країни вантажів подвійного призначення, які можуть потрапити до Росії чи Білорусі та бути використані у війні проти України.

Нагадаємо, що США також днями оголосили про новий пакет військової допомоги з запасів, що має ця країна, який, окрім засобів ППО й танкових боєприпасів з збідненим ураном, включає також понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї.

Джерело фото: ua.depositphotos.com