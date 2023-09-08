Литва передала Украине 1,5 миллиона патронов

Литва объявила, что в рамках оказания военной поддержки Украине передала последней 8 сентября 1,5 миллиона патронов. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны балтийской страны.

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Как указывают в ведомстве, ранее Литва уже передала Украине вертолеты Ми-8, шведские зенитные пушки L70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, а также боеприпасы к гранатометам и миллионы патронов.

"В Украину в ближайшее время будут переброшены системы запуска ракет NASAMS, средства борьбы с дронами, логистическая техника и прочая помощь", - говорится также в сообщении.

Помимо передачи военной техники и техники, Литва постоянно активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организует экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, напоминают в ведомстве.

Объем литовской военной помощи Украине с начала российского вторжения уже достиг 500 миллионов евро, а всей помощи - более 1 миллиарда евро, или более 1,2% ВВП Литвы. В 2024-2026 годах запланировано оказание Украине военной помощи еще на 200 миллионов евро.

Отметим также, что 28 июня правительство Литвы приняло временный запрет на транзитные перевозки по территории страны грузов двойного назначения, которые могут попасть в Россию или Беларусь и быть использованы в войне против Украины.

Напомним, что США также на днях объявили о новом пакете военной помощи из уже имеющихся у страны запасов, который, помимо средств ПВО и танковых боеприпасов с обедненным ураном, включает и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

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