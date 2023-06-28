Чтобы не попали в РФ: правительство Литвы запретило транзит товаров двойного назначения

28 июня правительство Литвы приняло временный запрет на транзитные перевозки по территории страны грузов двойного назначения, которые могут попасть в Россию или Белоруссию и быть использованы в войне против Украины.

Об этом сообщает издание BNS.

Согласно сообщению, под ограничения попали 57 групп товаров. В утвержденный список вошли преимущественно товары с микроэлектронными и полупроводниковыми компонентами.

Транзитное ограничение вводится не менее года.

"У нас есть данные, что эти товары, направляясь из Западной Европы в страны Центральной Азии, могут быть использованы на поле боя в Украине. Мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для этого, поэтому мы вводим такие ограничения", – заявила на заседании. правительства министр экономики и инноваций Аушрин Армонайте.

Он отметил, что самым эффективным было бы сделать невозможным транзит таких товаров через Латвию, Финляндию и Норвегию.

В то же время, министр иностранных дел Габриелиас Ландсбергис заявил, что при принятии такого решения на национальном уровне Литва рискует тем, что транзит товаров не будет прекращен, а будет происходить через соседние страны. Ведение ограничений обсуждалось и с соседними странами.

"Пока они по-другому оценивают проблемы, возможно, не имеют таких признаков, потому что у нас очень длинная граница с Беларусью, много пунктов пропуска, много узлов, через которые можно проехать. Мы всегда являемся первым выбором для транспортировки чего-то на Восток по железной дороге". автотранспортом, поэтому наши соседи видят, что все идет через Литву, и они спокойны”, – сказал Ландсбергис.

Отмечается, что поскольку Литва является одной из стран, которые могут быть использованы в схемах обхода санкций, с июля литовская таможня потребует производителей декларации с подтверждением того, что продавец и покупатель экспортированных или реэкспортированных товаров известны ему в третьей стране, а также что они будут перевозиться транзитом через Беларусь или Россию, что они не будут перепроданы или перегружены в этих странах, и кто является их конечным потребителем в третьей стране.

Напомним, таможня решила усилить контроль за товарами, на которые распространяются экспортные ограничения, поскольку в Литве зафиксирован неестественный рост торговли с третьими странами. В частности, речь идет о транзите через территорию Российской Федерации и Беларуси.

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