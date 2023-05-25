Литва ужесточит контроль за экспортом подсанкционных товаров: что введут

В Литве зафиксировали неестественный рост торговли с отдельными третьими странами, поэтому таможня решила ужесточит контроль за товарами, на которые распространяются экспортные ограничения. В частности, речь идет о транзите через территорию Российской Федерации и Беларуси.

Об этом сообщает литовское издание Delfi.

Таможня составила перечень правил, которые следует выполнять пограничникам при осмотре экспортных грузов. Поэтому бизнесу рекомендуют проводить тщательную проверку перед экспортом подсанкционных товаров, приемом их к перевозке, предоставлением логистических услуг или услуг таможенного декларирования.

Важно убедиться, что товары будут перевозиться только по транзиту через территорию РФ или РБ. Таможня будет проверять риск поставки товара любому физическому или юридическому лицу, субъекту или организации в Российской Федерации или Беларуси.

Бизнес должен иметь соответствующие документы, чтобы во время таможенного контроля специалисты могли идентифицировать, правильно классифицировать товары и, что они не могут быть отнесены к товарам двойного назначения. Экспортер также должен будет иметь информацию о конечном пользователе товаров и конечном использовании товаров в третьей стране .

В случае отсутствия необходимых доказательств или задержки с их представлением таможни товары не пропустят, а более длительная проверка обстоятельств их перевозки может привести к нежелательным простоям транспортных средств.

Напомним, после введения 10-х санкционных пакетов европейские политики столкнулись с проблемой — России удается обходить ограничения. Страна-агрессор продолжает закупать товары как гражданского назначения, так и необходимые для продолжения ведения войны. Эксперты придерживаются теории, что Россия импортирует западные товары через третьи, лояльные к ней страны. Также РФ нашла способ для обхода эмбарго.

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