Литва посилить контроль за експортом підсанкційних товарів: що запровадять

В Литві зафіксували неприроднє зростання торгівлі з окремими третіми країнами, тому митниця вирішила посилити контроль за товарами, на які поширюються експортні обмеження. Зокрема, йдеться про транзит через територію Російської Федерації та Білорусі.

Про це повідомляє литовське видання Delfi.

Митниця склала перелік правил, які слід виконувати прикордонникам під час огляду експортних вантажів. Тому бізнесу рекомендують проводити ретельну перевірку перед експортом підсанкційних товарів, прийманням їх до перевезення, наданням логістичних послуг або послуг з митного декларування.

Важливо переконатися, що товари перевозитимуться лише транзитом через територію РФ чи РБ. Митниця буде перевіряти ризик постачання товару будь-якій фізичній або юридичній особі, суб'єкту або організації в Російській Федерації або Білорусі.

Бізнес повинен буде мати відповідні документи, щоб під час митного контролю спеціалісти могли ідентифікувати, чи правильно класифіковані товари та, що вони не можуть бути віднесені до товарів подвійного призначення. Експортер також повинен буде мати інформацію про кінцевого користувача товарів та кінцеве використання товарів у третій країні.

У разі відсутності необхідних доказів або затримки з їх поданням митниці товари не пропустять, а триваліша перевірка обставин їх перевезення може призвести до небажаних простоїв транспортних засобів.

Нагадаємо, після запровадження 10-х санкційних пакетів європейські політики зіткнулися з проблемою — Росії вдається обходити обмеження. Країна-агресор продовжує закуповувати товари як цивільного призначення, так і ті, що необхідні для продовження ведення війни. Експерти притримуються теорії, що Росія імпортує західні товари через треті, лояльні до неї країни. Так само РФ знайшла спосіб для обходу ембарго.

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