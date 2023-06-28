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В Киев с необъявленным визитом прибыл президент Литвы: что на повестке дня
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в среду, 28 июня, с необъявленным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.
Об этом сообщила пресс-служба литовского президента.
Как отмечается, Науседа планирует обсудить с Зеленским повестку саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощь Литвы и ЕС Киеву.
Президент Литвы прибыл в Киев из Гааги, где накануне 27 июня на встрече глав 7 государств обсудил дальнейшую поддержку Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Из Киева Науседа отправится в Брюссель, где 29 июня начинается заседание Совета европейских лидеров.
В Украине 28 июня отмечается День Конституции.
Напомним, следующий саммит НАТО состоится 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям со страной.
В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться приглашение Украины в Альянс.