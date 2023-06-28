До Києва з неоголошеним візитом прибув президент Литви: що на порядку денному

Президент Литви Гітанас Науседа прибув у середу, 28 червня, з неоголошеним візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Про це повідомила пресслужба литовського президента.

Як зазначається, Науседа планує обговорити з Зеленським порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та ЄС Києву.

Президент Литви прибув до Києва з Гааги, де напередодні, 27 червня, на зустрічі глав 7 держав обговорив подальшу підтримку України.

З Києва Науседа вирушить до Брюсселя, де 29 червня починається засідання Ради європейських лідерів.

В Україні 28 червня відзначається День Конституції.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться 11-12 липня. Президент України Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що на саміті у Вільнюсі не буде обговорюватися запрошення України до Альянсу.