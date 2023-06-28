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Литва передасть Україні дві пускові установки NASAMS

Система NASAMS. Фото: Вікіпедія
Система NASAMS. Фото: Вікіпедія

Литва придбала два зенітно-ракетних комплекси NASAMS і планує передати їх Україні.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором", - зазначив він.

Президент Литви додав,що очікує нових колективних рішень щодо підтримки України на саміт НАТО у Вільнюсі в липні.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро.

Автор:
Ніна Комащенко