Литва передасть Україні дві пускові установки NASAMS

Литва придбала два зенітно-ракетних комплекси NASAMS і планує передати їх Україні.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором", - зазначив він.

Президент Литви додав,що очікує нових колективних рішень щодо підтримки України на саміт НАТО у Вільнюсі в липні.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро.