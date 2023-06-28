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Литва передаст Украине две пусковые установки NASAMS

Литва передаст Украине две пусковые установки NASAMS
Система NASAMS. Фото: Википедия

Литва приобрела два зенитно-ракетных комплекса NASAMS и планирует передать их Украине.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой для украинской борьбы с агрессором", - отметил он.

Президент Литвы добавил, что ожидает новых коллективных решений по поддержке Украины на саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

Напомним, в апреле министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 41 млн. евро.

Автор:
Нина Комащенко