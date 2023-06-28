Щоб не потрапили в РФ: уряд Литви заборонив транзит товарів подвійного призначення

28 червня уряд Литви прийняв тимчасову заборону на транзитні перевезення територією країни вантажів подвійного призначення, які можуть потрапити до Росії чи Білорусі і бути використаними у війні проти України.

Про це повідомляє видання BNS.

Згідно з повідомленням, під обмеження потрапили 57 груп товарів. До затвердженого переліку увійшли переважно товари з мікроелектронними та напівпровідниковими компонентами.

Транзитне обмеження вводиться щонайменше на рік.

"У нас є дані, що ці товари, прямуючи із Західної Європи до країн Центральної Азії, можуть бути використані на полі бою в Україні. Ми не хочемо, щоб наша територія використовувалася для цього, тому ми вводимо такі обмеження", – заявила на засіданні уряду міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

Він наголосив, що найефективнішим було б унеможливити транзит таких товарів через Латвію, Фінляндію та Норвегію.

В той же час, міністр закордонних справ Габріеліас Ландсбергіс заявив, при ухваленні такого рішення на національному рівні Литва ризикує тим, що транзит товарів не буде припинено, а відбуватиметься через сусідні країни. Ведення обмежень обговорювалося і з сусідніми країнами.

"Поки що вони по-іншому оцінюють проблеми, можливо, не мають таких ознак, тому що у нас дуже довгий кордон з Білоруссю, багато пунктів пропуску, багато вузлів, через які можна проїхати. Ми завжди є першим вибором для транспортування чогось на Схід залізницею чи автотранспортом. Тому наші сусіди бачать, що все йде через Литву, і вони спокійні”, – сказав Ландсбергіс.

Зазначається, що оскільки Литва є однією з країн, які можуть бути використані в схемах обходу санкцій, з липня литовська митниця вимагатиме від виробників декларації з підтвердженням того, що продавець і покупець експортованих або реекспортованих товарів відомі йому в третій країні, а також що вони будуть перевозитися транзитом через Білорусь або Росії, що вони не будуть перепродані чи перевантажені в цих країнах, і хто є їх кінцевим споживачем у третій країні.

Нагадаємо, митниця вирішила посилити контроль за товарами, на які поширюються експортні обмеження, оскільки в Литві зафіксували неприроднє зростання торгівлі з окремими третіми країнами. Зокрема, йдеться про транзит через територію Російської Федерації та Білорусі.

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