Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Литва відправила до України нову партію військової допомоги, до якої увійшли позашляховики та сухпайки для харчування військових у польових умовах. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

“Вночі в Україну прибули з Литви ще шість позашляховиків Land Rover та сухпайки. Усе це потрібне для підтримання мобільності”, - написав Арвідас Анушаускас.

Tonight 🇱🇹 @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to 🇺🇦. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 29, 2023

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро.

Литовський уряд схвалив приєднання країни до участі у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярдів доларів США.

Також литовці за місяць пожертвували 14 мільйонів євро на радари для Збройних сил України.

Перед тим жителі Литви в рамках оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо створення флоту морських безпілотників зібрали гроші на морські дрони.

Як стало відомо, уряд Литви впродовж 10 років планує спрямувати на закупівлю озброєння понад 3 мільярди євро.