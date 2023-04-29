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Литва передала Україні нову партію військової допомоги
Литва відправила до України нову партію військової допомоги, до якої увійшли позашляховики та сухпайки для харчування військових у польових умовах. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.
“Вночі в Україну прибули з Литви ще шість позашляховиків Land Rover та сухпайки. Усе це потрібне для підтримання мобільності”, - написав Арвідас Анушаускас.
Нагадаємо, у квітні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро.
Литовський уряд схвалив приєднання країни до участі у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярдів доларів США.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також литовці за місяць пожертвували 14 мільйонів євро на радари для Збройних сил України.
Перед тим жителі Литви в рамках оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо створення флоту морських безпілотників зібрали гроші на морські дрони.
Як стало відомо, уряд Литви впродовж 10 років планує спрямувати на закупівлю озброєння понад 3 мільярди євро.