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Литва передала Україні нову партію військової допомоги

військова допомога позашляховики литва
Литва відправила до України нову партію військової допомоги, до якої увійшли позашляховики та сухпайки для харчування військових у польових умовах. Фото: Twitter

Литва відправила до України нову партію військової допомоги, до якої увійшли позашляховики та сухпайки для харчування військових у польових умовах. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter

“Вночі в Україну прибули з Литви ще шість позашляховиків Land Rover та сухпайки. Усе це потрібне для підтримання мобільності”, - написав Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро.

Литовський уряд схвалив приєднання країни до участі у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярдів доларів США.

Також литовці за місяць пожертвували 14 мільйонів євро на радари для Збройних сил України.

Перед тим жителі Литви в рамках оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо створення флоту морських безпілотників зібрали гроші на морські дрони. 

Як стало відомо, уряд Литви впродовж 10 років планує спрямувати на закупівлю озброєння понад 3 мільярди євро.

Автор:
Альона Чернецька