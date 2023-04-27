Литва витратить на озброєння понад 3 млрд євро

Уряд Литви впродовж 10 років планує спрямувати на закупівлю озброєння понад 3 мільярди євро. Про це повідомило міноборони Литви.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас впевнений, що створення резерву збройових засобів є одним із найважливіших пріоритетів забезпечення армії Литви.

"У рамках планів з розвитку системи національної оборони Міністерство національної оборони планує протягом наступного десятиліття виділити понад 3,1 млрд євро на придбання військових запасів і поповнення складів необхідними боєприпасами різних калібрів", - такими планами поділився міністр оборони Литви.

90% виділених коштів Литва спрямує на зброю.

В списку техніки, яку планують придбати, системи ракетного залпового вогню NASAMS, реактивні системи залпового вогню HIMARS, бойові машини піхоти Vilkas, броньовані всюдиходи JLTV, гаубиці PzH2000 і Ceasar, бойові безпілотники.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро.

Литовський уряд схвалив приєднання країни до участі у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярдів доларів США.

Також Сейм Литви запровадив санкції проти росіян і білорусів. Закон посилює порядок видачі росіянам та білорусам дозволів на постійне чи тимчасове проживання у Литві, порядок видачі їм віз, запроваджує заборону пересування громадян Росії через зовнішній кордон Євросоюзу.

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