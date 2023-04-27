Литва потратит на вооружение более 3 млрд евро

Правительство Литвы на протяжении 10 лет планирует направить на закупку вооружения более 3 миллиардов евро. Об этом сообщило минобороны Литвы.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уверен, что создание резерва оружейных средств является одним из самых важных приоритетов обеспечения армии Литвы.

"В рамках планов по развитию системы национальной обороны Министерство национальной обороны планирует в течение следующего десятилетия выделить более 3,1 млрд. евро на приобретение военных запасов и пополнение складов необходимыми боеприпасами различных калибров", - такими планами поделился министр обороны Литвы.

90% выделенных средств Литва направит на оружие.

В списке планируемой техники приобрести системы ракетного залпового огня NASAMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Vilkas, бронированные вездеходы JLTV, гаубицы PzH2000 и Ceasar, боевые беспилотники.

Напомним, в апреле министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 41 млн. евро.

Литовское правительство одобрило присоединение страны к участию в запланированной Международным валютным фондом программе финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов США.

Также Сейм Литвы ввел санкции против россиян и белорусов.Закон ужесточает порядок выдачи россиянам и белорусам разрешений на постоянное или временное проживание в Литве, порядок выдачи им виз, вводит запрет на передвижение граждан России через внешнюю границу Евросоюза.

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