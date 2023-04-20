Сейм Литвы ввел санкции против россиян и белорусов

Сейм Литвы преодолел вето президента Гитанаса Науседы, которое глава государства наложил на закон об ограничительных мерах в отношении граждан России и Беларуси.

За отмену президентского вето проголосовали 99 депутатов, семь выступили против, двое воздержались.

Закон о санкциях в отношении россиян и белорусов ужесточает порядок выдачи россиянам и белорусам разрешений на постоянное или временное проживание в Литве, порядок выдачи им виз, вводит запрет на передвижение граждан России через внешнюю границу Евросоюза.

Напомним, на прошлой неделе президент Литвы наложил вето на принятый ранее Сеймом закон о введении санкций на россиян и белорусов, аргументируя это тем, что депутатам нужно придерживаться единой позиции и уравнять ограничения, применяемые как к россиянам, так и белорусам. В общем, в принятом литовским парламентом законе семь ограничений, четыре из которых применяются к гражданам обеих стран, а три – только к гражданам РФ.

Также в апреле Сейм Литвы принял запрет на покупку недвижимого имущества на своей территории для граждан России, объясняя такое решение риском национальной безопасности.

Исключения коснутся только россиян, имеющих постоянный вид на жительство или покупающих недвижимость в стране в порядке наследования.

В апреле министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 41 млн. евро.

"Он будет состоять из присланного оборудования, новых поступлений, взносов в международные фонды", – отметил Анушаускас.

Ранее Литовское правительство одобрило присоединение страны к участию в запланированной Международным валютным фондом программе финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов США.

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