В Литве разрешат украинским юристам работать по специальности

Литовское Министерство юстиции планирует предоставить возможность юристам третьих стран с профессиональными званиями предоставлять юридические услуги в Литве и пользоваться гарантиями адвокатской деятельности.

"Необходимость создания условий для деятельности в Литве юристов из третьих стран была определена связью с украинским адвокатским сообществом, переехавшим в Литву из-за продолжающейся в Украине войн и изъявившей сильное желание не только не терять свои профессиональные компетенции, но и также помочь другим гражданам Украины, сбежавшим от войны", - сообщает LRT.

Предлагаемый министерством проект предусматривает, что адвокаты смогут начать свою деятельность только после того, как будут зарегистрированы в списке юристов третьих стран, имеющих право оказывать услуги в стране. Они смогут предоставлять только те услуги, которые связаны с национальным или международным публичным правом страны, в которой было присвоено профессиональное звание, и предоставлять услуги в процессах только вместе с адвокатом, внесенным в список литовских практикующих адвокатов.

Отмечается, что юристы из третьих стран должны также указать профессиональную организацию, к которой они принадлежат, или первоначальное профессиональное имя адвоката таким образом, чтобы это имя можно было отличить от имени литовского адвоката.

Эти изменения предлагаются в инициированном министерством проекте поправок к Закону об адвокатуре, положения которого согласуются с Адвокатской коллегией Литвы и другими учреждениями. После согласования существенных условий проект будет представлен правительству для вынесения на рассмотрение Сейма.

Согласно предложениям министерства, в список юристов из третьих стран не могут быть занесены юристы из государств, совершающих вооруженную агрессию или геноцид против других государств, преступления против человечности или военные преступления. Также они не могут быть из стран, с которыми Литва прекратила или ограничила дипломатические отношения.

Юристы из стран, не препятствующих отмыванию денег или финансированию терроризма, или если на них распространяются литовские или международные санкции, эмбарго или другие меры, также не могут быть включены в список.

Напомним, Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, находившийся с визитом в Украине и побывавший в Харькове, анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 41 млн евро.