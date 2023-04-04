Литва запретила россиянам покупать недвижимость в стране

Во вторник, 4 апреля, Сейм Литвы принял запрет на покупку недвижимого имущества на своей территории для граждан России, мотивируя решение риском для национальной безопасности.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что запрет был введен до 2024 года. Исключения коснутся только россиян, имеющих постоянный вид на жительство или покупающих недвижимость в стране в порядке наследования.

Как объясняют принятое решение литовские парламентарии, активное приобретение недвижимости россиянами может создать риск для национальной безопасности.

Кроме того, парламент принял решение о прекращении выдачи новых виз гражданам России и Белоруссии.

В то же время, если у таких людей уже есть действующие визы, они подлежать "индивидуальным расширенным проверкам" на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности.

"Подавляющее большинство граждан России поддерживают агрессивные военные действия своей страны и не принимают меры для прекращения агрессии режима своей страны, поэтому они разделяют ответственность", - заявила замминистра иностранных дел Литвы Юргита Нелюпсиене.

Ранее литовский Сейм принял резолюзию, в которой говорится, что российская частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией. А ее члены и наемники угрожают безопасности государства и общества.