"Рука не дрогнет". В Литве ответили, арестуют ли Путина, если он приедет

Президента страны-агрессора России Владимира Путина арестуют, если он приедет на территорию Литвы. Об этом заявили в литовских министерствах, пишет DELFI.

Литовские политики уверяют, что в аресте Путина, если он приедет в Литву, не стоит сомневаться.

"Если мы говорим об ордере на арест Путина, то речь идет о Римском уставе. Его ратифицировали более 100 стран мира", - сказала министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская.

По ее словам, Литва была инициатором ареста Путина, поэтому если бы был такой повод, она бы арестовала его.

"Вне всякого сомнения, он был бы задержан и передан Международному уголовному суду. И я уверена, что мы гордились бы этим и радовались. Ведь расследование благодаря Литве и было начато", – сказала она.

В свою очередь глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что сам позаботился бы о задержании Путина.

"Я точно могу сказать, что в Литве он был бы арестован. Я бы лично позаботился об этом, не переживайте. Рука Литвы не дрогнет", - отметил он.

Администрация безопасности транспорта указала, что самолет Путина легально не может прилететь в Литву или пролететь над ее территорией из-за санкций в отношении российской авиации, но они не запрещают российскому диктатору приехать наземным транспортом.

"Все зависит от того, какое из ведомств зафиксирует, а дальше полиция и другие ведомства сработают. Мы имеем хорошо подготовленных сотрудников, которые готовы к работе в особых ситуациях", – сказала глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Напомним, 17 марта МКС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, обвиняемых в массовой депортации украинских детей в Россию, что является военным преступлением.

Ряд стран уже заявил о готовности арестовать Путина, если он приедет. В частности, Министерство иностранных дел крупнейшей страны ЕС – Германии – заявило, что эта страна готова арестовать Путина, если тот появится на ее территории.

Между тем в ЮАР, куда Путин действительно собирался на саммит БРИКС, хотят обсудить, в том числе с российской стороной, необходимость арестовать президента России Владимира Путина в случае его запланированного на август приезда в свете выдачи соответствующего ордера Международным уголовным судом.