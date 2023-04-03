"Рука не здригнеться". У Литві відповіли, чи заарештують Путіна, якщо він приїде

Президента країни-агресора Росії Володимира Путіна заарештують, якщо він приїде на територію Литви. Про це заявили в литовських міністерствах, пише DELFI.

Литовські політики запевняють, що в арешті Путіна, якщо він приїде у Литву, не треба сумніватися.

"Якщо ми говоримо про ордер на арешт Путіна, то йдеться про Римський статут. Його ратифікували понад 100 країн світу", - сказала міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська.

За її словами, Литва була ініціатором арешту Путіна, тому, якби був такий привід, вона заарештувала б його.

"Поза всяким сумнівом, він був би затриманий і переданий Міжнародному кримінальному суду. І я впевнена, що ми пишалися б цим і раділи. Адже розслідування завдяки Литві і було розпочато", – сказала вона.

У свою чергу голова парламентського Комітету з нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що сам подбав би про затримання Путіна.

"Я точно можу сказати, що в Литві він був би заарештований. Я б особисто подбав про це, не переживайте. Рука Литви не здригнеться", - зазначив він.

Адміністрація безпеки транспорту вказала, що літак Путіна легально не може прилетіти до Литви чи пролетіти над її територією через санкції щодо російської авіації, але вони не забороняють російському диктатору приїхати наземним транспортом.

"Все залежить від того, яке з відомств зафіксує, а далі поліція та інші відомства спрацюють. Ми маємо добре підготовлених співробітників, які готові до роботи в особливих ситуаціях", – сказала глава МВС Литви Агне Білотайте.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, яких звинувачують у масовій депортації українських дітей до Росії, що є військовим злочином.

Низка країн вже заявили про готовність заарештувати Путіна, якщо він приїде. Зокрема, Міністерство закордонних справ найбільшої країни ЄС – Німеччини – заявило, що ця країна готова заарештувати Путіна, якщо той з'явиться на її території.

Тим часом у ПАР, куди Путін дійсно збирався на саміт БРІКС , хочуть обговорити, у тому числі з російською стороною, необхідність заарештувати президента Росії Володимира Путіна у разі його запланованого на серпень приїзду у світлі видачі відповідного ордера Міжнародним кримінальним судом.