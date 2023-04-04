Литва заборонила росіянам купувати нерухомість у країні

У вівторок, 4 квітня, Сейм Литви ухвалив заборону на купівлю нерухомого майна на своїй території для громадян Росії, мотивуючи таке рішення ризиком для національної безпеки.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що заборону запровадили до 2024 року. Винятки торкнуться лише росіян, які мають постійну посвідку на проживання або купують нерухомість у країні в порядку спадкування.

Як пояснюють прийняте рішення литовські парламентарі, активне придбання нерухомості росіянами може створити ризики для національної безпеки.

Крім того, парламент ухвалив рішення про припинення видачі нових віз громадянам Росії та Білорусі.

Водночас, якщо такі люди вже мають чинні візи, вони підлягатимуть "індивідуальним розширеним перевіркам" на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці.

"Переважна більшість громадян Росії підтримують агресивні військові дії своєї країни і не вживають заходів для припинення агресії режиму своєї країни, тому вони поділяють відповідальність", — заявила заступник міністра закордонних справ Литви Юргіта Нелюпсієне.

Раніше литовський Сейм ухвалив резолюзію, у якій йдеться, що російська приватна військова компанія "Вагнер" є терористичною організацією. А її члени та найманці загрожують безпеці держави та суспільства.