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Patriot, тисячі боєприпасів та інше: Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійшов, зокрема, зенітно-ракетний комплекс Patriot. Перелік наданої підтримки, який опубліковано на сайті уряду ФРН, було оновлено 14 грудня.
Також було надано:
- ракети для ЗРК Patriot;
- дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- понад 7,3 тис. боєприпасів калібру 155 мм;
- три машини для розмінування з дистанційним керуванням;
- 14 систем виявлення дронів;
- вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;
- вісім тягачів Zetros;
- чотири транспортні засоби (в цьому пункті враховуються вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- понад 47 тис. боєприпасів 40 мм до гранатометів.
У переліку допомоги, яку планується відправити, вказали 47 автомобілів Toyota Land Cruiser.
Допомога від Німеччини
Німеччина є однією з країн, які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зокрема, кілька днів тому, 8 грудня було оголошено інший пакет, до якого ввійшли:
- понад 1,7 тис. снарядів калібру 155 мм;
- 70 автоматичних гранатометів MGW;
- розвідувальний безпілотник LUNA NG;
- 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- шість патрульних машин;
- вісім вантажівок Zetros;
- 100 тис. аптечок;
- медичні препарати.
Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що до кінця року в в Україну надійде другий ЗРК Patriot від ФРН.
До складу ЗРК входять радар, пункт управління й до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї становить близько мільярда доларів. Комплекс вражає цілі керованими ракетами "земля – повітря". Він може збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні снаряди.