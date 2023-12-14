Patriot, тисячі боєприпасів та інше: Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійшов, зокрема, зенітно-ракетний комплекс Patriot. Перелік наданої підтримки, який опубліковано на сайті уряду ФРН, було оновлено 14 грудня.

Також було надано:

ракети для ЗРК Patriot;

дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

понад 7,3 тис. боєприпасів калібру 155 мм;

три машини для розмінування з дистанційним керуванням;

14 систем виявлення дронів;

вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;

вісім тягачів Zetros;

чотири транспортні засоби (в цьому пункті враховуються вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

понад 47 тис. боєприпасів 40 мм до гранатометів.

У переліку допомоги, яку планується відправити, вказали 47 автомобілів Toyota Land Cruiser.

Допомога від Німеччини

Німеччина є однією з країн, які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією.

Зокрема, кілька днів тому, 8 грудня було оголошено інший пакет, до якого ввійшли:

понад 1,7 тис. снарядів калібру 155 мм;

70 автоматичних гранатометів MGW;

розвідувальний безпілотник LUNA NG;

10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

шість патрульних машин;

вісім вантажівок Zetros;

100 тис. аптечок;

медичні препарати.

Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що до кінця року в в Україну надійде другий ЗРК Patriot від ФРН.

До складу ЗРК входять радар, пункт управління й до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї становить близько мільярда доларів. Комплекс вражає цілі керованими ракетами "земля – повітря". Він може збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні снаряди.