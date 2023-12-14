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Patriot, тисячі боєприпасів та інше: Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини

Patriot, ЗРК
ЗРК Patriot. Фото: U.S. Army

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійшов, зокрема, зенітно-ракетний комплекс Patriot. Перелік наданої підтримки, який опубліковано на сайті уряду ФРН, було оновлено 14 грудня.

Також було надано:

  • ракети для ЗРК Patriot;
  • дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
  • понад 7,3 тис. боєприпасів калібру 155 мм;
  • три машини для розмінування з дистанційним керуванням;
  • 14 систем виявлення дронів;
  • вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
  • чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;
  • вісім тягачів Zetros;
  • чотири транспортні засоби (в цьому пункті враховуються вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • понад 47 тис. боєприпасів 40 мм до гранатометів.

У переліку допомоги, яку планується відправити, вказали 47 автомобілів Toyota Land Cruiser.

Допомога від Німеччини

Німеччина є однією з країн, які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією. 

Зокрема, кілька днів тому, 8 грудня було оголошено інший пакет, до якого ввійшли:

  • понад 1,7 тис. снарядів калібру 155 мм;
  • 70 автоматичних гранатометів MGW;
  • розвідувальний безпілотник LUNA NG;
  • 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
  • шість патрульних машин;
  • вісім вантажівок Zetros;
  • 100 тис. аптечок;
  • медичні препарати.

Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що до кінця року в в Україну надійде другий ЗРК Patriot від ФРН. 

До складу ЗРК входять радар, пункт управління й до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї становить близько мільярда доларів. Комплекс вражає цілі керованими ракетами "земля – повітря". Він може збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні снаряди.

Автор:
Артем Ющенко