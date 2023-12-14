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Patriot, тысячи боеприпасов и другие: Украина получила новый пакет помощи от Германии
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошел, в частности, зенитно-ракетный комплекс Patriot. Перечень оказанной поддержки, опубликованный на сайте правительства ФРГ, был обновлен 14 декабря.
Также было предоставлено:
- ракеты для ЗРК Patriot;
- девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- свыше 7,3 тыс. боеприпасов калибра 155 мм;
- три машины для разминирования с дистанционным управлением;
- 14 систем обнаружения дронов;
- восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;
- восемь тягачей Zetros;
- четыре транспортных средства (в этом пункте учитываются грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- свыше 47 тыс. боеприпасов 40 мм к гранатометам.
В списке помощи, которую планируется отправить, указали 47 автомобилей Toyota Land Cruiser.
Помощь от Германии
Германия является одной из стран, поддерживающих Украину в борьбе с российской агрессией.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В частности, несколько дней назад, 8 декабря был объявлен другой пакет, в который вошли:
- свыше 1,7 тыс. снарядов калибра 155 мм;
- 70 автоматических гранатометов MGW;
- разведывательный беспилотник LUNA NG;
- 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;
- шесть патрульных машин;
- восемь грузовиков Zetros;
- 100 тыс. аптечек;
- медицинские препараты.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что до конца года в Украину поступит второй ЗРК Patriot от ФРГ.
В состав ЗРК входят радар, пункт управления и восемь пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты. Цена одной батареи составляет около миллиарда долларов. Комплекс поражает целые управляемые ракеты "земля – воздух". Он может сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но баллистические снаряды.