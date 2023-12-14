Patriot, тысячи боеприпасов и другие: Украина получила новый пакет помощи от Германии

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошел, в частности, зенитно-ракетный комплекс Patriot. Перечень оказанной поддержки, опубликованный на сайте правительства ФРГ, был обновлен 14 декабря.

Также было предоставлено:

ракеты для ЗРК Patriot;

девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

свыше 7,3 тыс. боеприпасов калибра 155 мм;

три машины для разминирования с дистанционным управлением;

14 систем обнаружения дронов;

восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;

восемь тягачей Zetros;

четыре транспортных средства (в этом пункте учитываются грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

свыше 47 тыс. боеприпасов 40 мм к гранатометам.

В списке помощи, которую планируется отправить, указали 47 автомобилей Toyota Land Cruiser.

Помощь от Германии

Германия является одной из стран, поддерживающих Украину в борьбе с российской агрессией.

В частности, несколько дней назад, 8 декабря был объявлен другой пакет, в который вошли:

свыше 1,7 тыс. снарядов калибра 155 мм;

70 автоматических гранатометов MGW;

разведывательный беспилотник LUNA NG;

10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;

шесть патрульных машин;

восемь грузовиков Zetros;

100 тыс. аптечек;

медицинские препараты.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что до конца года в Украину поступит второй ЗРК Patriot от ФРГ.

В состав ЗРК входят радар, пункт управления и восемь пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты. Цена одной батареи составляет около миллиарда долларов. Комплекс поражает целые управляемые ракеты "земля – воздух". Он может сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но баллистические снаряды.