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Patriot, тысячи боеприпасов и другие: Украина получила новый пакет помощи от Германии

Patriot, ЗРК
ЗРК Patriot. Фото: U.S. Army

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошел, в частности, зенитно-ракетный комплекс Patriot. Перечень оказанной поддержки, опубликованный на сайте правительства ФРГ, был обновлен 14 декабря.

Также было предоставлено:

  • ракеты для ЗРК Patriot;
  • девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • свыше 7,3 тыс. боеприпасов калибра 155 мм;
  • три машины для разминирования с дистанционным управлением;
  • 14 систем обнаружения дронов;
  • восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
  • четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;
  • восемь тягачей Zetros;
  • четыре транспортных средства (в этом пункте учитываются грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • свыше 47 тыс. боеприпасов 40 мм к гранатометам.

В списке помощи, которую планируется отправить, указали 47 автомобилей Toyota Land Cruiser.

Помощь от Германии

Германия является одной из стран, поддерживающих Украину в борьбе с российской агрессией.

В частности, несколько дней назад, 8 декабря был объявлен другой пакет, в который вошли:

  • свыше 1,7 тыс. снарядов калибра 155 мм;
  • 70 автоматических гранатометов MGW;
  • разведывательный беспилотник LUNA NG;
  • 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;
  • шесть патрульных машин;
  • восемь грузовиков Zetros;
  • 100 тыс. аптечек;
  • медицинские препараты.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что до конца года в Украину поступит второй ЗРК Patriot от ФРГ.

В состав ЗРК входят радар, пункт управления и восемь пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты. Цена одной батареи составляет около миллиарда долларов. Комплекс поражает целые управляемые ракеты "земля – воздух". Он может сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но баллистические снаряды.

Автор:
Артем Ющенко