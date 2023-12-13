Норвегия предоставит Украине 1 млрд долларов дополнительной помощи и ПВО

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Украины и сообщил, что Осло предоставляет пятилетний пакет поддержки, включающий политические, военные и гуманитарные средства помощи Украине. Также Норвегия сегодня объявила о дополнительной финансовой и военной поддержке Украины.

Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции.

Согласно заявлению Стере, в этом дело В этом году Норвегия может предоставить Украине помощь в 1 миллиард долларов, которую направят на зарплаты медикам, учителям и другим работникам критической инфраструктуры.

Кроме того, Норвегия усиливает финансовую и гуманитарную поддержку почти на 800 миллионов долларов, а с первых месяцев 2024 года будет оказывать прямую экономическую поддержку критически важным сферам.

"Мы также наращиваем наше софинансирование с европейскими партнерами и обороной промышленности для того, чтобы производить больше боеприпасов для украинских вооруженных сил и как я уже сказал бюджетная поддержка механизма мирового банка для того, чтобы помогать Украине в обеспечении основных социальных услуг", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что Норвегия также объявила о предоставлении зимнего пакета помощи, в который входит еда, вода и теплая одежда, необходимая для холодной зимы.

Норвегия предоставит ПВО

Правительство страны также сообщило, что Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS на сумму 335 миллионов норвежских крон (приблизительно 24 млн долларов).

Некоторые из них будут отправлены из собственных складов, чтобы обеспечить скорую доставку в Украину, а другие заказываются и будут доставлены позже.

"Противовоздушная оборона является решающей частью обороны Украины. Украинские власти всегда требуют большей поддержки противовоздушной обороны и предоставляют этому приоритету", - говорится в сообщении.

Отметим, что основная техническая единица NASAMS – батарея. В ее составе находятся 3 огневых взвода. Состоит из 12 пусковых установок, в которых по 6 зенитных управляемых ракет. Также предусмотрены 3 РЛС и оптоэлектронный комплекс наведения NTAS. Общая стоимость одной батареи с полным запасом ракет составляет 64 млн. долларов. Тем не менее, цена отдельных пусковых установок на порядок меньше.

Норвегия внесла 240 миллионов крон (приблизительно 22 миллиона американских долларов) в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE), который был основан в феврале Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций (MIGA) Всемирного банка по страхованию инвестиций в Украине.