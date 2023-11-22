Норвегия внесла $22 миллиона в фонд страхования инвестиций в послевоенное восстановление Украины

Норвегия внесла 240 миллионов крон (около 22 миллионов американских долларов) в Трастовый фонд поддержки восстановления и экономики Украины (SURE), основанный в феврале Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций (MIGA) Всемирного банка для страхования инвестиций в Украине.

Об этом сообщают в самом агентстве и Министерстве экономики. Как отметила глава ведомства Юлия Свириденко, послевоенное восстановление Украины будет происходить за счет частных инвестиций, поэтому важно обеспечить максимальную безопасность для денег инвесторов.

"Хотим поблагодарить Норвегию за средства, которые они направили в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины. Это позволит поддержать отдельные проекты в реальном секторе, которые будут иметь положительное влияние на экономику страны", - подчеркнула чиновница.

Поддержка Норвегией трастового фонда SURE является частью норвежской многолетней программы поддержки Nansen для Украины и дополняет прочее финансирование, поступающее через Всемирный банк.

"Мобилизация частного сектора будет жизненно важной для восстановления Украины. Поддержка Норвегией SURE позволит MIGA лучше реагировать на большой спрос на страхование военных рисков во время активной фазы войны и уменьшить риски для иностранных инвесторов, участвующих в восстановлении Украины в долгосрочной перспективе", – прокомментировал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде."

MIGA основало фонд SURE, чтобы помочь развернуть двустороннюю стратегию помощи Украине в преодолении последствий войны. В ближайшей перспективе агентство предоставит гарантии для финансирования торговли и товаров первой необходимости, поддержки кредитов и ликвидности для малого бизнеса.

В долгосрочной перспективе оно планирует обеспечить страхование политических рисков для масштабных проектов в реальном секторе экономики. Целью фонда является удовлетворение текущих и ожидаемых потребностей с обязательством поддерживать послевоенное восстановление.

Что такое MIGA

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций было создано в 1988 году. Оно является членом группы Всемирного банка и работает для содействия прямым иностранным инвестициям в развивающиеся страны.

Деятельность MIGA призвана уменьшать риски ограничений на конвертацию и перевод валюты, нарушения контрактов правительствами, экспроприации, войн и беспорядков. Одна из основных миссий агентства – предлагать улучшение кредитных условий частным инвесторам и кредиторам. С момента своего создания MIGA выдало более 70 миллиардов долларов гарантий в 123 развивающихся странах. Средства пошли на поддержку более чем 1000 проектов.

В Украине первые гарантии частному бизнесу от агентства были предоставлены в сентябре – на сумму до 9,1 миллиона долларов прогарантированы инвестиции в строительство и эксплуатацию складов в индустриальном парке M10 во Львове компании, которую контролирует Томаш Фиала.

Отметим также, что до этого, в июне, агентство договорилось с немецкой банковской группой ProCredit об увеличении до 41 миллиона евро гарантий инвестиции в капитал украинского ПроКредит Банка для поддержки им украинского малого и среднего бизнеса.

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