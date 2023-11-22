Норвегія внесла $22 мільйони до фонду страхування інвестицій у післявоєнну відбудову України

Норвегія внесла 240 мільйонів крон (приблизно 22 мільйони американських доларів) до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), який було засновано в лютому Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій (MIGA) Світового банку для страхування інвестицій в Україні.

Про це повідомляють у самому агентстві та в Міністерстві економіки. Як зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко, післявоєнна відбудова України буде відбуватися за рахунок приватних інвестицій, тому важливим є забезпечити максимальну безпеку для грошей інвесторів.

"Хочемо подякувати Норвегії за кошти, які вони направили до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України. Це дозволить підтримати окремі проекти в реальному секторі, які будуть мати позитивний вплив на економіку країни", - наголосила чиновниця.

Підтримка Норвегією трастового фонду SURE є частиною норвезької багаторічної програми підтримки Nansen для України та доповнює інше фінансування України, що надходить через Світовий банк.

"Мобілізація приватного сектору буде життєво важливою для відновлення та реконструкції України. Підтримка Норвегією SURE дозволить MIGA краще реагувати на великий попит на страхування воєнних ризиків під час активної фази війни та зменшити ризики для іноземних інвесторів, які беруть участь у відновленні та реконструкції України в довгостроковій перспективі", - прокоментував міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

MIGA заснувало фонд SURE, аби допомогти розгорнути двосторонню стратегію допомоги Україні в подоланні наслідків війни. У найближчій перспективі агентство надасть гарантії для фінансування торгівлі та товарів першої необхідності, підтримки кредитів і ліквідності для малого бізнесу.

У довгостроковій перспективі воно планує забезпечити страхування політичних ризиків для масштабних проектів у реальному секторі економіки. Фонд має на меті задоволення поточних і очікуваних потреб із зобов’язанням підтримувати післявоєнну відбудову.

Що таке MIGA

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій було створено в 1988 році. Воно є членом групи Світового банку і працює для сприяння прямим іноземним інвестиціям у країни з економікою, що розвивається.

Діяльність MIGA має зменшувати ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріацію, війни та громадянські заворушення. Одна з основних місій агентства - пропонувати покращення кредитних умов приватним інвесторам і кредиторам. З моменту свого створення MIGA видало понад 70 мільярдів доларів гарантій у 123 країнах, що розвиваються. Кошти пішли на підтримку понад 1000 проектів.

В Україні перші гарантії приватному бізнесу від агентства було надано у вересні - на суму до 9,1 мільйона доларів прогарантовані інвестиції у будівництво та експлуатацію складів у промисловому парку M10 у Львові компанії, яку контролює Томаш Фіала.

Зазначимо також, що до цього, у червні, агентство домовилося з німецькою банківською групою ProCredit про збільшення до майде 41 міліьйона євро гарантій інвестиції у капітал українського ПроКредит Банку для підтримки ним українського малого та середнього бізнесу.

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