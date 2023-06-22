Агентство Світового банку почало надавати гарантії для страхування воєнних ризиків в Україні

Одна з п'яти інституцій Групи Світового банку MIGA почала надавати гарантії для страхування воєнних ризиків із Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).

Про це 22 червня повідомила пресслужба Міністерство економіки України.

Відповідну угоду між MIGA і німецьким банківським холдингом ProCredit підписали в присутності міністра економіки України Юлії Свириденко в Лондоні під час проведення URC-2023.

Угода передбачає збільшення гарантії з 17,1 млн євро до 40,85 млн євро. Дія угоди поширюється на інвестиції ProCredit в капітал української дочірньої компанії АТ "ПроКредит Банк" для підтримки українського малого та середнього бізнесу. Програма діятиме до грудня 2025 року.

"Це перший проєкт, який буде реалізовуватись із залученням Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України. Впевнена, що програма страхування воєнних ризиків для інвестицій в українську економіку від MIGA запалить зелене світло для тих бізнесменів, які чекають можливості розпочати роботу над відновленням нашої країни", - сказала Свириденко, яку цитує "Укрінформ".

Нагадаємо, MIGA – це Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій, воно входить до структури Світового банку. MIGA здійснює підтримку прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, шляхом страхування інвесторів від некомерційних ризиків, таких як експропріація, війни та громадянські заворушення. Протягом 2022 року агентство надало гарантії для 54 проектів на суму $4,9 млрд.