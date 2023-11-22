В Украине будут страховать инвестиции от военных рисков

Верховная Рада поддержала в целом законопроект о страховании инвестиций от военных рисков за счет экспортно-кредитного агентства.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он отметил, что депутаты 242 голосами поддержали законопроект №9015 о введении механизма страхования военных рисков для отечественных товаропроизводителей во втором чтении и в целом.

По словам Гетманцева, законопроект был разработан с целью создания условий для масштабирования инвестиций в Украине во время военных действий и послевоенного восстановления.

"Инициатива предусматривает поддержку экономической деятельности в Украине, усиление промышленного (в том числе оборонно-промышленного) сектора, а также создание новых рабочих мест и наполнение бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов, что приведет к усилению сил обороны Украины", - отметил нардеп.

Он напомнил, что законопроектом предлагается внесение изменений в Закон Украины "О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности", в частности, устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

В настоящее время услугу страхования могут получить иностранные компании через международные финансовые организации, такие как MIGA или DFC. Однако после вступления в силу такой возможности получат и украинские предприятия.

Согласно пояснительной записке, документ предлагает внести изменения в действующий Закон "О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности", в частности устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования отечественных инвестиций Экспортно-кредитным агентством, в том числе в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

Наличие страховки должно дать бизнесу гарантии покрытия убытков, которые могут возникнуть в результате боевых действий, ракетных обстрелов или удара дронами. Это, со своей стороны, позволит привлечь инвестиции в обновление производств, релокацию предприятий и их расширение.

После утверждения необходимых нормативных актов Кабмином и Нацбанком, украинский инвестор сможет обратиться непосредственно в ЭКА, в один из сотрудничающих с ЭКА банков или страховую компанию и оформить соответствующее страхование.

Ожидается, что принятие закона обеспечит поддержку экономической деятельности в Украине, усиление промышленного сектора, создание новых рабочих мест и наполнение налогами бюджетов всех уровней.

Страхование будет осуществляться при направлении инвестиций на создание объектов и инфраструктуры, необходимой для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

Согласно проекту документа, закон начнет действовать с 1 января 2024 года.

Заметим, что ЭКА – уполномоченная правительством структура, задача которой поддерживать украинских экспортеров. За 2022 год агентство предоставило гарантии 35 экспортерам на общую сумму 3,2 млрд. грн.

ЭКА выступает гарантом выполнения внешнеэкономических контрактов, договоров факторинга, аккредитивов и т.п. Скажем, предприятие хочет взять кредит, чтобы профинансировать экспортный контракт. Но банк не выдаст этот кредит без страхования, которое, со своей стороны, может обеспечить ЭКА.

Напомним, американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) направит спецпредставителя в Украину, чтобы ускорить получение страхования инвесторами. DFC также объявила о заключении двух отдельных соглашений на общую сумму 60 миллионов долларов США с украинскими банками по мобилизации капитала для постоянной поддержки малого и среднего бизнеса путем облегчения их доступа к финансированию в Украине.

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