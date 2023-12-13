Норвегія надасть Україні 1 млрд доларів додаткової допомоги та ППО

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере запевнив президента Володимира Зеленського у подальшій підтримці Україні і повідомив, що Осло надає п’ятирічний пакет підтримки, який включає політичні, військові та гуманітарні засоби допомоги Україні. Також Норвегія сьогодні оголосила про додаткову фінансову і військову підтримку України.

Про це йшлося під час спільної пресконференції.

Згідно із заявою Стере, цього річ цього річ Норвегія має змогу надати Україні допомогу в 1 мільярд доларів, яку спрямують на зарплати медикам, учителям та іншим працівникам критичної інфраструктури.

Окрім того, Норвегія посилює фінансову та гуманітарну підтримку на майже 800 мільйонів доларів, а з перших місяців 2024 року надаватиме пряму економічну підтримку критично важливим сферам.

"Ми також нарощуємо наше співфінансування із європейськими партнерами і обороною промисловості для того щоб виробляти більше боєприпасів для українських збройних сил і як я уже сказав бюджетна підтримка механізму світового банку для того щоб допомагати Україні у забезпеченні основних соціальних послуг", - сказав він.

Прем’єр-міністр додав, що Норвегія також оголосила про надання зимового пакету допомоги, до якого входить їжа, вода та теплий одяг необхідний для холодної зими.

Норвегія надасть ППО

Уряд країни також повідомив, що Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (приблизно 24 млн доларів).

Деякі з них будуть відправлені з власних складів, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, а інші замовляються і будуть доставлені пізніше.

"Протиповітряна оборона є вирішальною частиною оборони України. Українська влада завжди вимагає більшої підтримки протиповітряної оборони і надає цьому пріоритету", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що основна технічна одиниця NASAMS – батарея. У її складі знаходяться 3 вогневі взводи. Складається з 12 пускових установок, у яких по 6 зенітних керованих ракет. Також передбачено 3 РЛС та оптоелектронний комплекс наведення NTAS. Загальна вартість одної батареї з повним запасом ракет становить 64 млн доларів. Проте, ціна окремих пускових установок на порядок менша.

Додамо, що Норвегія внесла 240 мільйонів крон (приблизно 22 мільйони американських доларів) до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), який було засновано в лютому Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій (MIGA) Світового банку для страхування інвестицій в Україні.