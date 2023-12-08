Германия предоставила Украине новый пакет вооружений: что получили ВСУ

8 декабря Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине для противостояния агрессии России. В него вошли снаряды, дроны и грузовики.

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Об этом сообщает сайт правительства Германии.

В новый военный пакет вошли:

свыше 1750 снарядов калибра 155 мм

70 автоматических гранатометов MGW

разведывательный беспилотник LUNA NG

10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями

6 патрульных машин

8 грузовиков Zetros

100 000 аптечек

медицинские препараты.

Напомним, 1 декабря Германия передала в Украину новый пакет военной помощи. В него вошли 3840 снарядов 155-мм калибра, 250 укомплектованных наборов для осуществления взрывных работ, 725 лазерных дальномеров и прочее.

Во время визита в Украину в ноябре немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 1,3 миллиарда евро.