Германия объявила о пакете военной помощи Украине на €1,3 миллиарда с четырьмя IRIS-T

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 1,3 миллиарда евро. Об этом объявил в ходе визита в Украину во вторник немецкий министр обороны Борис Писториус.

Как сообщают в украинском Минобороны, на совместной пресс-конференции в Киеве со своим коллегой Рустемом Умеровым Писториус подчеркнул, что противовоздушная защита является важнейшим ключевым элементом для успешной обороны.

Новый пакет помощи от Германии включает четыре ракетных системы IRIS-T, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и другое вооружение, которое не уточняется (впрочем, агентство "Интерфакс-Украина" передает, что речь идет о противотанковых минах).

Министры также посетили один из военных учебных центров, где увидели, как реформируется процесс обучения. Также Умеров и Писториус побывали в пункте управления ПВО, на вооружении которого находится один из переданных Германией ЗРК Patriot.

Фото: Минобороны Фото: Минобороны Фото: Минобороны Фото: Минобороны Фото: Минобороны Фото: Минобороны

"Благодарю Германию за то, что вы вместе с нами в борьбе за достоинство и свободу, благодарим за оказанную поддержку... Эффективное применение этого оружия позволяет нашей экономике работать, в том числе предприятиям ВПК", - отметил глава Минобороны Украины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении также выразил признательность Германии за последнее решение, подчеркнув, что эта страна - среди лидеров в помощи Украине и "сохранению мира во всей Европе".

"У нас новый мощный пакет поддержки от Германии. Это оборонная поддержка – 1,3 миллиарда евро. И среди прочего в этом пакете усиление нашей ПВО, а именно производство новых систем IRIS-T и ракеты для ПВО. Благодаря этому наши города, тысячи жизней наших людей будут спасены от российского террора. Очень важно, что в этом пакете также и нужная нам артиллерия – действительно серьезный пакет, очень", - сказал он.

Зеленский добавил, что обсудил с Писториусом актуальную ситуацию на поле боя и сотрудничество, в частности, в совместном производстве вооружений – "во всем, что поможет защитить и Украину, и всю нашу Европу".