Германия передаст украине еще три артустановки Gepard: что еще в новом пакете помощи

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. Об этом свидетельствует обновление от 20 октября списка такой помощи, размещаемого на сайте немецкого правительства.

В частности, Украине передаются еще три самоходные зенитные установки Gepard (всего их будет уже 49), 3872 дымовых и осветительных 155-миллиметровых боеприпасов (вдобавок к 17 тысячам поставленных), а также 13-й по счету танковый мостоукладчик Beaver.

Кроме того, в пакет вошло по 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и Vector (их общее число в немецкой помощи выросло, таким образом, до 100 и 124 соответственно).

Также Германия передаст 13 машин пограничной охраны, а для логистических нужд - по три тракторных поезда 8x8 HX81 и полуприцепов (их станет 67 и 62 соответственно).

Зеленский пообщался с Шольцем

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках проведенного в пятницу разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поблагодарил его за поддержку, в частности еще за прошлый пакет помощи со средствами противовоздушной помощи.

"Наши договоренности в Гранаде успешно выполняются. Особенно благодарен за недавний крупный пакет военной помощи, содержащий системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним", - отметил глава государства.

Президент проинформировал главу немецкого правительства о текущей ситуации на фронте, в том числе о попытках наступления российской армии под Авдеевкой Донецкой области, которые Зеленский охарактеризовал как неудачные, а потери РФ в ходе которых назвал катастрофическими.

"Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью предотвращения дальнейшей эскалации насилия и расширения конфликта. Благодарен Германии за то, что Украина остается в центре внимания даже на фоне развития ситуации на Ближнем Востоке", - добавил он.

По словам главы государства, особое внимание было уделено следующему раунду переговоров по "формуле мира" на Мальте (он должен пройти уже в конце октября), а также конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Германии в ноябре. Зеленский выразил уверенность, что она будет успешной.