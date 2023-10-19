Посол Германии о Taurus для Украины: сейчас поставок не будет

Правительство Германии пока не будет поставлять Украину дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил посол ФРГ в Украине Мартин Егер в интервью "Европейской правде".

"Сейчас не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем детально проинформировали. И сейчас это все, что я могу сказать публично по этому поводу", – отметил дипломат.

В то же время, он напомнил, что Германия готовит пакет помощи для Украины на сумму в миллиард евро.

В частности, ФРГ предоставит еще один комплекс Patriot. Речь идет о полной системе, в которую входят командный пункт, радар, несколько пусковых установок и ракеты.

"Итак, мы продолжаем вас поддерживать, и то вооружение, которое мы поставляем, имеет реальную важность", – высказался Егер.

Taurus: особенности ракеты

Вопрос о предоставлении немецких дальнобойных ракет Taurus Украине обсуждается уже несколько месяцев. В мае СМИ со ссылкой на пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ писали, что Украина обратилась к Германии с соответствующим официальным запросом.

Снаряд запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние более 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

В Берлине выражали опасения, что передача таких ракет может привести к эскалации. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл эти переживания необоснованными.

В конце сентября издание Bild писало, что решение США предоставить украинским военным ракеты ATACMS может повлиять и на позицию Берлина касательно Taurus.

Однако позже СМИ сообщило, что немецкая сторона в непубличных обсуждениях дала понять, что не примет решение о передаче снарядов. И хотя в будущем эти поставки не исключены, они все равно считаются "крайне маловероятными".