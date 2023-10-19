Посол Німеччини про Taurus для України: наразі постачань не буде

Уряд Німеччини наразі не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus. Про це заявив посол ФРН в Україні Мартін Єґер в інтерв'ю "Європейській правді".

"Наразі не буде постачань ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це все, що я можу сказати публічно з цього приводу", – зазначив дипломат.

Водночас він нагадав, що Німеччина готує пакет допомоги для України на суму в мільярд євро.

Зокрема, ФРН надасть ще один комплекс Patriot. Йдеться про повну систему, до якої входять командний пункт, радар, кілька пускових установок і ракети.

"Отже, ми продовжуємо вас підтримувати, і те озброєння, що ми постачаємо, має реальну важливість", – висловився Єгер.

Taurus: особливості ракети

Питання щодо надання німецьких далекобійних ракет Taurus Україні обговорюється вже кілька місяців. У травні ЗМІ з посиланням на речницю Міністерства оборони ФРН писали, що Україна звернулася до Німеччини з відповідним офіційним запитом.

Снаряд запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на відстань в понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

У Берліні висловлювали побоювання, що передача таких ракет може призвести до ескалації. Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба називав ці переживання необґрунтованими.

Наприкінці вересня видання Bild писало, що рішення США надати українським військовим ракети ATACMS може вплинути і на позицію Берліна щодо Taurus.

Однак пізніше ЗМІ повідомило, що німецька сторона в непублічних обговореннях дала зрозуміти, що не ухвалить рішення про передачу снарядів. І хоча в майбутньому ці поставки не виключені, вони все одно вважаються "вкрай малоймовірними".