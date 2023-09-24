Германия может предоставить Украине Taurus после того, как Штаты пришлют ATACMS - BILD

Правительство Германии уже несколько месяцев обсуждает возможность поставить Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus и недавнее решение США направить Киеву ракеты ATACMS может повлиять и на позицию Берлина.

Об этом информирует BILD.

Согласно сообщению, ранее немецкие властные структуры выражали возмущение и обеспокоенность по поводу возможности поставок дальнобойных ракет из США, а также выражали обеспокоенность тем, что эти ракеты могут использоваться для атак на территорию России.

Однако оборонный эксперт партии ВДП Маркус Фабер заявил, что теперь все аргументы правительства канцлера, которые обосновывали задержку поставок Taurus в Украину, теряют свою актуальность.

"Ум подсказывает, что Taurus должны быть поставлены немедленно", – сказал он.

Фабер добавил, что после украинской атаки на штаб Российского Черноморского флота, осуществленную британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow все убедились, насколько важными крылатые ракеты стали для Украины.

BILD пишет, что даже если в стране передумают и начнут в ближайшее время снабжать Taurus, проблемой станет длительный срок обучения на них украинских военных.

Ракеты производят на заводе компании MBDA в Шробенхаузен и производитель считает, что для того, чтобы научить ВСУ работать с данными ракетами, нужно около трех месяцев.

"Украинцы впервые попросили [Taurus] более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения обучения", – отметил Фабер.

Заметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus и заявил, что опасения о том, что это приведет к эскалации, "необоснованны" .