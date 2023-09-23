Украинцев призвали эвакуироваться из Крыма: нет укрытий

В связи с последними событиями и воздушными ударами, которые в течение нескольких недель участились на оккупированном полуострове, украинцев призывают уехать из Крыма.

Об этом написала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - говорится в сообщении.

В то же время оккупационные власти Севастополя обратились к гражданам с призывом обустроить себе укрытие. Местные должны установить кресла, настилы, произвести вентиляцию и создать там весь необходимый запас продуктов и воды.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что упорядочить за местные средства все временные укрытия невозможно, поскольку на это нужны миллиарды, которых нет.

Взрывы в Крыму: что известно

В субботу, 23 сентября, во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели взрывы. Оккупационные "власти" заявили о работе ПВО, но местные сообщили, что над городом поднимается облако дыма после прилета.

22 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели мощные взрывы. Ракеты Storm Shadow поразили штаб Черноморского флота.

За два дня до того, 20 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы у военных аэродромов "Бельбек" и "Кача". Так называемая "власть" полуострова заявила об атаке БПЛА и работе ПВО.

Утром 14 сентября в соцсетях появилась информация о взрывах в районе Евпатории на западном берегу оккупированного Крыма. СМИ писали, что массированная атака с воздуха подверглась средствам российской противовоздушной обороны.