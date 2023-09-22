В Крыму нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота (ФОТО, ВИДЕО)

22 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели мощные взрывы. Местные СМИ пишут о возможном поражении штаба Черноморского флота.

Как сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, в Крыму нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота.

"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. У театра Луначарского упал обломок. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - пожаловался Розвожаев.

Он призвал всех сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.

Но местные его не послушались, потому в сети быстро распространились фото и видео, где можно увидеть последствия прилета.

Как пишут росСМИ, в штабе Черноморского флота образовалась «дыра» после ракетного удара.

По их данным, взрывная волна была «сумасшедшей».

Над штабом виден столб дыма.

Также сообщается, что по Севастополю едут десятки карет скорой помощи.

Минобороны РФ сообщило якобы об одном погибшем военном результате удара по штабу ЧФ РФ.

Помимо поражения штаба ЧФ, местные жители сообщают о взрывах в Бахчисарайском, Симферопольском, Первомайском и Красногвардейском районах временно оккупированного Крыма.

Также мониторинговая группа "Крымский ветер" получила спутниковые снимки, на которых указаны места двух пожаров, которые сейчас полыхают в Крыму: первый - у аэродрома Гвардейское, второй - в Бахчисарае в районе стройкомбината.

"Хлопки" в Крыму

В среду, 20 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы у военных аэродромов "Бельбек" и "Кача". Тогда ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

Утром 14 сентября в соцсетях появилась информация о взрывах в районе Евпатории на западном берегу оккупированного Крыма. СМИ писали, что массированная атака с воздуха подверглась средствам российской противовоздушной обороны.

В свою очередь Минобороны страны-агрессорки отмечало попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов" морскими дронами. Источники "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны Украины впоследствии подтвердили атаку на судно.

А в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщали о поражении двух патрульных кораблей утром того дня.

Вечером Минобороны РФ заявило, что Украина предприняла попытку атаковать ракетный корабль "Самум" морским "безекипажным катером". При этом в стране-агрессоре утверждали, что аппарат был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Также ранним утром 13 сентября несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России.

За По данным британской разведки, этот удар надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту нанесен существенный ущерб.