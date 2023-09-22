События в Крыму намекают на дальнейшие планы ВСУ - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что последние происходящие в Крыму события указывают на активизацию в регионе определенных операций и намекают расширение зоны украинского наступления.

Об этом Буданов рассказал в интервью The WarZone.

По его словам, украинская армия фокусируется на впечатлении военной инфраструктуры и военных объектов в оккупированном Крыму, а также нарушении системы противовоздушной обороны врага.

Сейчас ВСУ делают все возможное, чтобы истощить российские запасы ракет в системы ПВО и продемонстрировать их несостоятельность.

По его словам, сами системы противовоздушной обороны – это очень дорогое оборудование, и для того чтобы их изготовить России нужно много времени, а почти весь этот инвентарь сейчас задействован в войне против Украины. Кроме того, подобными атаками украинские войска истощают запасы ракет РФ.

"Они забрали противовоздушную оборону отовсюду. Поэтому естественно, когда мы уничтожаем еще один и еще один батальон противовоздушной обороны российской армии, им нужно думать, откуда они могут извлечь эти системы и где они могут потерпеть уменьшение обороны" - подчеркнул он.

Еще одним важным фактором, по словам Буданова, является то, что подобные атаки демонстрируют очевидную несостоятельность российских систем ПВО. А это в свою очередь делает их менее прибыльными на мировых рынках вооружений.

На вопрос журналиста, верит ли Буданов в то, что Украина вернет Крым в этом году, руководитель ГУР ответил:

"Вы не могли не заметить, что с середины августа по Крыму идет определенная активизация, и это может косвенно подсказать вам ответ на ваш вопрос".

Взрывы в Крыму: что известно

Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели мощные взрывы. Ракеты Storm Shadow поразили штаб Черноморского флота.

За два дня до того, 20 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы у военных аэродромов "Бельбек" и "Кача". Тогда ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

Утром 14 сентября в соцсетях появилась информация о взрывах в районе Евпатории на западном берегу оккупированного Крыма. СМИ писали, что массированная атака с воздуха подверглась средствам российской противовоздушной обороны.