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Британская разведка объяснила, почему РФ и Украина увеличили количество ударов по объектам глубоко в тылу
В последние четыре дня и Россия, и Украина получили чрезвычайно интенсивные удары глубоко в тылу. Оккупанты обеспокоены атаками украинских воинов и диверсантов в Крыму и на территории РФ.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что появились сообщения о взрывах на российских логистических объектах, авиабазах и командных пунктах в Крыму, Краснодарском крае и Подмосковье.
Как отмечают в разведке Британии, Черноморский флот России, скорее всего, снова подвергся серьезной атаке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако взрывы на авиабазе Чкаловский под Москвой, вероятно, вызвали большое беспокойство у российского руководства, ведь здесь размещаются специальные военные самолеты и VIP-транспорт для чиновников.
По данным британской разведки, сообщение о повреждении самолета специального назначения COOT (Ил-20) заслуживает особого внимания.
"Эти ценные самолеты выполняют миссии, включающие сбор электронной разведывательной информации", – объясняют в разведке Британии.
Там добавляют, что за последнюю неделю Россия также неоднократно наносила дальние удары по объектам на территории Украины.
"Такая необычная интенсивность ударов, вероятно, частично является реакцией на инциденты в России и Крыму. Поскольку ситуация на фронте относительно статическая, каждая сторона ищет преимущества, нанося удары в стратегическую глубину своего противника", - подчеркнули в разведке Британии.
Напомним, в среду, 20 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы у военных аэродромов "Бельбек" и "Кача". Также на аэродроме Чкаловский 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет.