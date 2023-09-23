Новые взрывы в Севастополе: над городом поднимается облако дыма (ФОТО)

В субботу, 23 сентября, во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели взрывы. Оккупационные "власти" заявили о работе ПВО. Местные сообщают, что над городом поднимается облако дыма от прилета.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что облако дыма поднимается в районе Инкермана, а также северной стороны Севастополя. Там же расположена нефтебаза Черноморского флота РФ.

Точное место прилета пока неизвестно.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил взрывы в городе, заявив, что работает ПВО.

По его данным, обломки ракеты упали у причала в районе Сухарной балки.

Оккупационные СМИ тем временем пишут, будто над Севастополем "сбили ракету Нептун или Гарпун, запущенную из Одесщины". Также они заявляют, что кроме ракет атакуют еще и БПЛА.

Кроме того, в одном из крымских пабликов сбросили фотографии, где видно, как горит корабль, но почти сразу удалили.

Телеграмм-каналы также сообщают, что после взрывов в Севастополе закрыли рейд из-за бухты.

Как пишет пропагандистское РИА Новости, так называемые власти Севастополя предупредили о ракетной опасности в регионе.

"Хлопки" в Крыму

22 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота.

В среду, 20 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы у военных аэродромов "Бельбек" и "Кача". Тогда ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

Утром 14 сентября в соцсетях появилась информация о взрывах в районе Евпатории на западном берегу оккупированного Крыма. СМИ писали, что массированная атака с воздуха подверглась средствам российской противовоздушной обороны.

В свою очередь Минобороны страны-агрессорки отмечало попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов" морскими дронами. Источники "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны Украины впоследствии подтвердили атаку на судно.

А в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщали о поражении двух патрульных кораблей утром того дня.

Вечером Минобороны РФ заявило, что Украина предприняла попытку атаковать ракетный корабль "Самум" морским "безекипажным катером". При этом в стране-агрессоре утверждали, что аппарат был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Также ранним утром 13 сентября несколько ракет поразили судостроительный завод "Севморзавод" на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России.

За По данным британской разведки, этот удар надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту нанесен существенный ущерб.