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Українців закликали евакуюватися з Криму: немає укриттів
У зв’язку з останніми подіями та повітряними ударами, які протягом кількох тижнів значно почастішали на окупованому півострові, українців закликають виїхати з Криму.
Про це написала віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - йдеться в повідомленні.
В той же час, окупаційна влада Севастополя звернулася до громадян із закликом облаштувати собі укриття. Місцеві повинні встановить крісла, настили, зробити вентиляцію і створити там весь необхідний запас продуктів і води.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що упорядкувати місцевим коштом всі тимчасові укриття неможливо, оскільки на це потрібні мільярди, яких немає.
Вибухи в Криму: що відомо
У суботу, 23 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміли вибухи. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО, але місцеві повідомили, що над містом підіймається хмара диму після “прильоту”.
22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі у Криму також пролунали потужні вибухи. Ракети Storm Shadow уразили штаб Чорноморського флоту.
За два дні до того, 20 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля військових аеродромів "Бельбек" та "Кача". Так звана "влада" півострова заявила про атаку БПЛА та роботу ППО.
Вранці 14 вересня в соцмережах зʼявилася інформація про вибухи в районі Євпаторії на західному березі окупованого Криму. ЗМІ писали, що масованої атаки з повітря зазнали засоби російської протиповітряної оборони.