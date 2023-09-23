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Українців закликали евакуюватися з Криму: немає укриттів

Українців закликали евакуюватися з Криму: немає укриттів
Вибухи у Криму: Фото: речник Української добровольчої армії при Одеській ОВА Сергій Братчук

У зв’язку з останніми подіями та повітряними ударами, які протягом кількох тижнів значно почастішали на окупованому півострові, українців закликають виїхати з Криму.

Про це написала віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - йдеться в повідомленні.

В той же час, окупаційна влада Севастополя звернулася до громадян із закликом облаштувати собі укриття. Місцеві повинні встановить крісла, настили, зробити вентиляцію і створити там весь необхідний запас продуктів і води.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що упорядкувати місцевим коштом всі тимчасові укриття неможливо, оскільки на це потрібні мільярди, яких немає.

Вибухи в Криму: що відомо

У суботу, 23 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміли вибухи. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО, але  місцеві повідомили, що над містом підіймається хмара диму після “прильоту”.

 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі у Криму також пролунали потужні вибухи. Ракети Storm Shadow уразили штаб Чорноморського флоту.

За два дні до того, 20 вересня, у  тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля військових аеродромів "Бельбек" та "Кача". Так звана "влада" півострова заявила про атаку БПЛА та роботу ППО.

Вранці 14 вересня в соцмережах зʼявилася інформація про вибухи в районі Євпаторії на західному березі окупованого Криму. ЗМІ писали, що масованої атаки з повітря зазнали засоби російської протиповітряної оборони.

Автор:
Тетяна Гойденко