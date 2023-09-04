В Бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставки ракет Taurus Украине

В Бундестаге обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он единственный из коалиции блокирует поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

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Об этом заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в Twitter.

""На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. Но в этот момент в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц продолжает уповать на Бога. Он единственный, кто блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", – отметила Штрак-Циммерман.

Дальнобойные ракеты Taurus: есть ли у Украины шанс их получить

Немецкие политики постепенно меняют свою точку зрения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Представители Социал-демократической партии призвали немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить данное оружие ВСУ.

Одним из первых в Германии заговорил о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus член Бундестага и полковник в отставке Родерих Кизеветтериз. Он считает, что партнеры Украины должны предоставить ей все необходимое на поле боя оружие.

27 мая Украина обратилась в Германию с официальным запросом предоставить крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский общался на эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также призвал Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus и заявил, что опасения о том, что это приведет к эскалации, "необоснованны".

Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.