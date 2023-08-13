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Кулеба заверил Германию, что Украина не будет бить ракетами Taurus по территории РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus и заявил, что опасения о том, что это приведет к эскалации, "необоснованны".

Об этом он заявил интервью немецкому изданию Bild .

По словам Кулебы, опасения о том, что Украина может применить ракеты Taurus против целей на территории России, "необоснованны".

"Нам не нужна чужая страна, и мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - заверил министр.

Он отметил, что с помощью этих ракет Украина может "достать  российские оккупационные силы на украинской земле далеко за линией фронта, нарушить их логистику и уничтожить командные центры и склады боеприпасов".

Министр подчеркнул, что обеспокоенность правительства Германии относительно возможной эскалации конфликта от передачи этих ракет неуместна.

"Во-первых, потому что другие партнеры уже поставили ракеты с подобной дальностью. Во-вторых, ни одно предыдущее решение Германии поставлять Украине новый тип оружия не привело к эскалации. Напротив, немецкое вооружение уже спасло много украинских жизней", - отметил Кулеба.

Он добавил, что Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну.

Дальнобойные ракеты Taurus: есть ли у Украины шанс их получить

Немецкие политики постепенно меняют свою точку зрения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Представители Социал-демократической партии призвали немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить данное оружие ВСУ.

Одним из первых в Германии заговорил о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus член Бундестага и полковник в отставке Родерих Кизеветтериз. Он считает, что партнеры Украины должны предоставить ей все необходимое на поле боя оружие.

27 мая Украина обратилась в Германию с официальным запросом предоставить крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский общался на эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ.  

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

Автор:
Светлана Манько