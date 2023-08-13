Кулеба заверил Германию, что Украина не будет бить ракетами Taurus по территории РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus и заявил, что опасения о том, что это приведет к эскалации, "необоснованны".

Об этом он заявил интервью немецкому изданию Bild .

По словам Кулебы, опасения о том, что Украина может применить ракеты Taurus против целей на территории России, "необоснованны".

"Нам не нужна чужая страна, и мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - заверил министр.

Он отметил, что с помощью этих ракет Украина может "достать российские оккупационные силы на украинской земле далеко за линией фронта, нарушить их логистику и уничтожить командные центры и склады боеприпасов".

Министр подчеркнул, что обеспокоенность правительства Германии относительно возможной эскалации конфликта от передачи этих ракет неуместна.

"Во-первых, потому что другие партнеры уже поставили ракеты с подобной дальностью. Во-вторых, ни одно предыдущее решение Германии поставлять Украине новый тип оружия не привело к эскалации. Напротив, немецкое вооружение уже спасло много украинских жизней", - отметил Кулеба.

Он добавил, что Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну.

Дальнобойные ракеты Taurus: есть ли у Украины шанс их получить

Немецкие политики постепенно меняют свою точку зрения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Представители Социал-демократической партии призвали немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить данное оружие ВСУ.

Одним из первых в Германии заговорил о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus член Бундестага и полковник в отставке Родерих Кизеветтериз. Он считает, что партнеры Украины должны предоставить ей все необходимое на поле боя оружие.

27 мая Украина обратилась в Германию с официальным запросом предоставить крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский общался на эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.